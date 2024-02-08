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بعد 3 أسابيع.. سحب فيلم «مقسوم» من دور العرض

كتب:

هبة أمين
02:14 م | الخميس 08 فبراير 2024
أبطال فيلم مقسوم

أبطال فيلم مقسوم

بعد 3 أسابيع فقط من عرضه بالسينما، جرى سحب فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي من دور العرض السينمائي، بعد تحقيقه مليون و750 ألف جنيه بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، وعدم القدرة على المنافسة في المراكز المتقدمة.

ولم يختلف الحال كثيرًا مع فيلم «أنا وابن خالتي» بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، إذ جرى سحبه من دور العرض بعد 5 أسابيع من عرضه، وتحقيقه مليوني و170 ألف جنيه فقط.

وحقق فيلم مقسوم في شباك تذاكر السينما، يوم الثلاثاء الماضي نحو 10 آلاف و486 جنيها، فيما جاء أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب نحو ألف و126 جنيها، بحسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

فيلم مقسوم

فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، سيد رجب، تأليف هيثم دبور، كوثر يونس.

فيلم أنا وابن خالتي

فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، المطرب علي لوكا، تأليف عمرو أبو زيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج أحمد صالح.

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بقلم هبة أمين