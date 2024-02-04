فيلم مقسوم في المركز العاشر بقائمة الإيرادات اليومية.. حقق 20 ألف جنيه

حقق فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي، خلال شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ19 ألفا و914 جنيها، وجاء في المركز العاشر من ترتيب القائمة التي تضم 12 فيلما، حيث تتصدر المراكز الخمسة الأولى أفلام الحريفة، ورحلة 404، وأبو نسب، والإسكندراني، وأنف وثلاث عيون، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء في ذيل القائمة في الترتيب الـ 11 و12 على التوالي، فيلم ليلة العيد بطولة يسرا وريهام عبدالغفور بإيرادات أمس 17 ألفا و719 جنيها، وفيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد بواقع ألفين جنيه فقط.

حصيلة إيرادات فيلم مقسوم

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم مقسوم على مدار أسبوعين عرض بالسينما بنحو مليون و700 ألف جنيه، وفي حال تدني إيراداته اليومية، سيدخل في قائمة الأفلام المهددة بالسحب من جميع السينمات، كما حدث مع فيلمي الملكة بطولة هالة صدقي، وليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير.

أبطال مقسوم

فيلم مقسوم والذي تدور قصته في إطار كوميدي، بطولة ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وعمرو وهبة، وسارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.