سما إبراهيم: فيلم مقسوم بطولة نسائية بتوقيع موسيقي

أعربت الفنانة سما إبراهيم عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم «مقسوم»، مع الفنانة ليلى علوي، وإلهام شاهين، الذي ينافس في موسم أفلام رأس السنة.

تفاصيل مشاركة سما إبراهيم بفيلم «مقسوم»

وأوضحت «سما»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم بطولة نسائية ولكن بتوقيع موسيقي؛ إذ تعزف كل منهن على آلة موسيقية مختلفة، لافتة إلى أنها قامت بأداء أغنيتين خلال أحداث الفيلم وساعدها في الغناء الملحن إيهاب عبدالواحد، الذي وجههم في كيفية استخدام طبقات الصوت، لافتة إلى أن كواليس تسجيل الأغاني كانت مليئة بالضحك والمرح.

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في حقبة التسعينيات، حول فرفة موسيقية تدعى «أميتشي»، وهي تعني الأصدقاء باللغة الإيطالية، ولديهم فرقة موسيقية ويتفرقون ولكنهم يجتمعون مرة أخرى بعد 30 عامًا، وهو من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، وآخرين من إخراج كوثر يونس، وتأليف هيثم دبور.