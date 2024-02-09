فرقة «نويرة» تتغنى بألحان فريد الأطرش على مسرح الجمهورية

تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد، على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وأعد برنامج مميز يضم نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها «قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها.. يؤديها داليا عبدالوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبدالحميد، وحسام حسنى، مصطفى النجدي، محمد حسن، وليد حيدر».

معلومات عن فريد الأطرش

ومن المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده، بدأ مشواره الفني بعد أن انتقل إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي، ومرسي جميل عزيز.

كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، ونور الهدى ومحرم فؤاد، وتوفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما تاركاً إرثاً خالداً ما زال يثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.