ناقد فني: فريد الأطرش أول فنان عربي يحصل على وسام الخلود

قال محمد شوقي الناقد الفني، إن الموسيقار الكبير فريد الأطرش حصل على وسام الخلود كأول فنان عربي يحصل عليه وبعده حصل عليه بيتهوفن، ويدل ذلك على عالميته، مشيرا إلى ترجمة أكثر من مقطوعة له بعدة لغات منها: « يا جميل، ويا ويلي من حبه، ويا زهرة في خيالي».

عرض الألحان بلغات مختلفة

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبد العزيز، المذاع عبر شاشة «dmc»، أن هناك عدة مطربين قدموا أغانيه بلغات مختلفة منهم؛ مطرب روسي قام بغناء قصيدة يا زهرة في خيالي، ومطربة فرنسية غنت يا جميل يا جميل، لافتًا إلى أنه أول من أدخل الآلات الموسيقية بطابع شرقي وكان يعتبر حديث ومتميز بذلك الوقت.

وتابع أن فريد الأطرش أول من أدخل الأوبريت السينمائي بذلك الوقت عام 1941 وذلك بفيلم «انتصار الشباب» وغيرها مثل «بساط الريح»، مشيرًا إلى أن فريد الأطرش كان يختار بعناية من يغني أغانيه وألحانه لاعتقاده أن من يغني ألحانه يجب أن يكون متجسدا شخصيته وطباعة وطريقته.