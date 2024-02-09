استعدادات «تعليم القاهرة» للترم الثاني.. بينها تدريب الطلاب على خطط الإخلاء

تلقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تقريرا من مديرية التعليم بالعاصمة بقيادة أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بشأن الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024، الذي يبدأ في محافظة القاهرة غدا.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وأشار موسى إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتنفيذ الإجراءات التي تم الاستعداد لها وهي كالتالي:

- توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية.

- الاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

- تخصيص الفترة الأولى في جميع المدارس عن دور وتضحيات رجال الشرطة وإبراز دورهم في تحقيق الأمن والسلامة، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة

- عمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل.

متابعة دخول الطلاب أثناء الفسحة

- تدريب الطلاب على خطط الإخلاء.

- التأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، ومتابعة دخول الطلاب في الصباح وأثناء الفسحة، وحتى أثناء انصراف آخر طالب، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على توفير الحلول لها.

- غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم أسبوعياً لهم، وتعليق ذلك في مكان ظاهر داخل المدرسة لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.

- التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم.

- ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

- استكمال مجموعات الدعم بالمدارس، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من الطلاب.