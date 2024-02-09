افتتاح 3 مساجد جديدة وانطلاق قافلة دعوية في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بمراكز سيدي سالم ودسوق ومطوبس، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 3 مساجد بكفر الشيخ

وجرى افتتاح 3 مساجد جديدة وإحلال وتجديد، وهي مسجد الغفران بقرية أبو العزايم بمركز سيدي سالم، ومسجد القبلي بقرية النوايجة بمركز دسوق، ومسجد فتح الأبيض بقرية منشية المرشد بمركز مطوبس.

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية أوقاف كفر الشيخ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد العيسوية الكبير التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق، وذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد مقرأة القرآن الكريم الأئمة بمسجد العيسوية الكبير، كما تم عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بالمسجد، وتم أيضاً عقد البرنامج التثقيفي للطفل بالمسجد، وقام جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان «جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية».

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.