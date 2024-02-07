«أوقاف كفر الشيخ» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج اليوم

تُنظم مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ احتفالاً رسمياً، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرةً.

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ومن المقرر أنّ يشهد الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وقيادات الدعوة بمديرية الأوقاف.

يتخلل الحفل تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وكلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والذي يتحدث خلالها عن معجزة الإسراء والمعراج، وأهم الدروس المستفادة منها، وينتهي الاحتفال بالابتهالات الدينية.

إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، لافتاً أنّ احتفال المديرية الرسمي بالذكرى سيكون بمسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، كما سيتم أيضاً تنظيم احتفالات مماثلة بالعديد من المساجد بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مهنئاً أهالي كفر الشيخ بهذه الذكرى الطيبة العطرة.