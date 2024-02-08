غداً.. افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 3 مساجد جديدة غدًا الجمعة بمراكز «سيدي سالم، ودسوق، ومطوبس»، وذلك ضمن 23 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 20 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح 3 مساجد جديدة غداً الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح 3 مساجد جديدة، غداً الجمعة، وهي «الغفران بقرية أبو العزايم بمركز سيدي سالم، ومسجد القبلي بقرية النوايجة بمركز دسوق، ومسجد فتح الأبيض بقرية منشية المرشد بمركز مطوبس».

وأوضح «بسيوني»، يُشارك في افتتاح المساجد، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 558 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 558 مسجدًا منها 435 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و123 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 9 فبراير 2024، 11 ألفاً و580 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و991 مليون جنيه.