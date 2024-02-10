«السياحة» تنظم دورة تدريبية عن النباتات الأثرية للعاملين في القطاع

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة، بالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في المتحف المصري بالتحرير، ومؤسسة «AERA»، عقد محاضرة تدريبية بعنوان «مدخل لدراسة البقايا النباتية الأثرية»، وذلك يوم الأحد المقبل في قاعة محاضرات المتحف المصري.

العاملون بنطاق محافظات القاهرة الكبرى

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي عُمم على قطاعات وإدارات الوزارة كافة، أنّه يشترط في المتقدم لحضور المحاضرة التدريبية المقامة بمتحف التحرير، أن يكون من الآثاريين وأمناء المتاحف وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن يٌحضر موافقة جهة العمل التابع لها، على ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

آخر موعد للتقديم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب ملء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق عبر الرابط، وإعادة إرساله بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.