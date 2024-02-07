وزارة التضامن تهدي محافظة شمال سيناء 5 سيارات لتوزيع المياه

أهدت وزارة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء 5 سيارات فنطاس مياه لتوزيع المياه على المواطنين في تجمعات وقرى المحافظة.

وقال علي غيط، مدير وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن كل سيارة سعة 10 أمتار، وبتكلفة 5 ملايين و885 ألف جنيه هدية من وزارة التضامن الاجتماعي إلى محافظة شمال سيناء.

المحافظ يشكر وزيرة التضامن الاجتماعي على مجهوداتها تجاه سيناء

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها، لافتا إلى أن سيارات المياه سيتم توزيعها لنقل المياه للتجمعات والقرى.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بشمال سيناء وأبناءها ودعمهم بكل الاحتياجات الخاصة بهم.

وتفقد المحافظ السيارات خلال وصولها إلى شمال سيناء في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمحاسب علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.