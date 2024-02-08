قافلة ثقافية لـ«أطفال السبيل» لتعزيز روح الانتماء غرب العريش

نفذت مؤسسة الشجرة بالتعاون والتنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء، ودعم وشراكة قافلة شعاع الخير، يوم ترفيهي ثقافي توعوي للأطفال في قرية السبيل بحي المساعيد غرب مدينة العريش، بشمال سيناء.

ونفذ النشاط مجموعة من المتطوعين الشباب بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة والشيخ عبد القوي إبراهيم أحد علماء الأوقاف، والشيخ محمد علي أحد علماء الأوقاف من مديرية أوقاف شمال سيناء.

وحاور الشيخ عبد القوي إبراهيم، الأطفال، حول الوطنية، وتعاليم الدين الإسلامي، الذي يحافظ على مقدرات الأوطان، فيما أكد الشيخ محمد علي، أن التعاون والالتزام والتفاني في العمل بإخلاص هو أساس الدين الإسلامي، موضحا أنه على المرء أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، بنص الأحاديث الشريفة.

فيما قام أعضاء مؤسسة الشجرة، بشمال سيناء، بتنفيذ ألعاب ترفيهية وثقافية للأطفال، وعمل مسرح عرائس نال استحسان الأطفال.

مشاريع متنوعة لتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال

الجدير بالذكر أن مؤسسة الشجرة، تقوم بتنفيذ مشاريع متنوعة لتعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الأطفال كل فترة، من خلال تنظيم الفعاليات الوطنية والأنشطة التربوية والثقافية التي تعزز حب الوطن والانتماء.

وتعزز هذه المشاريع وعي الأطفال بتاريخ الوطن وثقافته وتعمل على تعزيز الانتماء للوطن.