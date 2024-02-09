استثناء 877 منشأة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مطروح

أعلن مصدر مسؤول في شركة توزيع كهرباء البحيرة، استثناء المدارس والمناطق السكنية المربوطة على الخطوط الكهربائية في مطروح، من خطة تخفيف الأحمال، وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل.

خطة تخفيف الأحمال

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ محافظة مطروح من المناطق الأقل استهلاكًا للكهرباء، وجرى استثناؤها من خطة تخفيف الأحمال في المراكز والمدن الثمانية بالمحافظة، خاصة مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

877 مدرسة مستثناة من خطة تخفيف الأحمال

وجرى استثناء 877 مدرسة في مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم إضافة إلى سيوة الواقعة جنوباً، في إطار خطة تخفيف الأحمال، وسيجري تخفيف أحمال الكهرباء في أماكن أخرى بواقع ساعة واحدة، بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، حسب وضع كل منطقة.