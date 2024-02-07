تقرير يفجر مفاجأة عن أرباح محمد صلاح.. رقم خرافي في الساعة

أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني من أكبر نجوم كرة القدم في العالم، وذلك بعد تألقه مع ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات، ما جعل الأنظار تتوجه إليه بشكل دائم، ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة من حين لآخر عن أرباح نجوم كرة القدم، ومن ضمنهم الفرعون الصغير.

صحيفة الجارديان، نشرت تحليلا لدراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، والتي تستند إلى تفاصيل عقد الفرعون مع «الريدز»، الذي وقع عليه في يوليو 2022 من أجل معرفة أرباحه.

أرباح محمد صلاح السنوية

وفجرت بوابة «Capology» المتخصصة في تحليل رواتب وأرباح لاعبي كرة القدم، مفاجأة بعدما كشفت عن الأرباح التي يتقاضاها صلاح سنويا.

ووفقا للتحليل، فإن صلاح الذي انضم إلى ليفربول عام 2017 حصل حينها على 4.5 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب، وأضاف التقرير: «في المجموع، في عام 2023، حصل صلاح على 53 مليون دولار، مما سمح له بالحصول على المركز 23 في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم وفقا لمجلة فوربس».

وقسم التقرير أرباح محمد صلاح، مؤكدا أنه من أصل 53 مليون دولار، حصل على ربح 35 مليونا من داخل الملعب، و18 مليونا من خارج الملعب، والتي تتضمن أنواعًا من الأرباح مثل صفقات الرعاية، ورسوم الأداء، والتذكارات، وإيرادات الترخيص.

التقرير أكد أن أرباح محمد صلاح يمكن أن تتضاعف في ظل العروض السعودية التي تنهال عليه، والتي تصل إلى 200 مليون دولار، في حالة موافقته على الانضمام لكتيبة النجوم هناك.

راتب محمد صلاح السنوي.. رقم خرافي في اليوم

ويأتي راتب صلاح الأساسي دون الإعلانات أو المكافآت بحسب بوابة Capology:

سنويا: 11 مليون يورو، ما يعادل 363 مليون جنيه.

شهريا: 916.6 ألف يورو، ما يعادل 33 مليون جنيه.

في الأسبوع: 229.1 ألف يورو، ما يعادل 7.557 مليون جنيه.

في اليوم: 32.7 ألف يورو، ما يعادل مليون جنيه.

في الساعة: 1364 يورو، ما يعادل 45 ألف جنيه.