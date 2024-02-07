تطور جديد.. تقارير تكشف مدة غياب محمد صلاح عن الملاعب بسبب الإصابة

اهتمام وجدل واسع رافق رحلة محمد صلاح مع منتخب مصر، التي انتهت مبكرًا بسبب إصابة قوية تعرض لها، أثناء المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، ودفعته الإصابة لمغادرة المعسكر من أجل الدخول في مرحلة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لليفربول، ما أثار جدل الجماهير في ظل تضارب التصريحات حول إصابته.. فما حجم إصابته الحقيقي والفترة التي يحتاجها للتعافي قبل العودة؟

كواليس جديدة حول إصابة محمد صلاح وموعد عودته

الجماهير المصرية كانت تأمل وجود محمد صلاح حتى نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، لذلك مغادرته للمعسكر أثارت حفيظة البعض، في ظل تضارب التصريحات حول طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، إذ أعلن اتحاد الكرة غيابه لمباراتين فقط، بينما أكد مدربه الألماني يورجن كلوب ووكيل أعماله رامي عباس، أن الفرعون المصري يحتاج إلى وقت قبل العودة للملاعب، قبل أن تظهر تقارير جديدة تكشف مدة الغياب التي يحتاجها قبل العودة بصورة طبيعية، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

المثير في تقارير إصابة محمد صلاح، أنه لا يزال يحتاج إلى ما يزيد عن أسبوع من أجل العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع ليفربول، الأمر الذي يؤكد أن إصابته كانت كبيرة وتحتاج إلى وقت للتعافي، إلى جانب أنه كان سيغيب عن نهائي كأس أمم أفريقيا حال نجح المنتخب الوطني في بلوغ تلك المرحلة، إذ يخضع محمد صلاح حاليًا لعملية تعافٍ في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، على أن يكون موعد عودته في منتصف فبراير الجاري.

نجح محمد صلاح في تجنب الإصابات لمدة 4 سنوات

بعد أن نجح محمد صلاح في تجنب الإصابات لمدة 4 سنوات، ألمت به إصابة جديدة مع بداية عام 2024، خلال موسم 2023-24، لكن لسوء الحظ كان توقيت الإصابة سيئًا، حيث تأثر المنتخب المصري بغيابه، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وفي الوقت ذاته تعرض الفرعون المصري لانتقادات لاذعة، إذ اتهمه البعض أنه غادر رغم أن إصابته تحتاج لأسبوعين فقط من الراحة، قبل أن تؤكد التقارير الفترة الحقيقية التي يحتاجها من أجل التعافي والعودة.