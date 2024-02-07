تحرك مفاجئ من ليفربول يقلب الموازين بشأن مستقبل محمد صلاح | عاجل

مع اقتراب ميركاتو الصيف، يصبح مستقبل محمد صلاح، حديث الساعة في إنجلترا ومصر والسعودية، في ظل المحاولات المستميتة للحاقه بكوكبة النجوم، الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي الموسم الماضي.

قنبلة فجرها يورجن كلوب المدير الفني للفريق، خلال الأسابيع الماضية، بعدما أعلن رحيله عن قلعة أنفيلد بنهاية الموسم الجاري، ما أثار عديد من علامات الاستفهام حول مستقبل صلاح مع الريدز حال رحيل المدرب الألماني.

ليفربول يتحرك للإبقاء على كلوب ومحمد صلاح

تحرك مفاجئ قامت به إدارة ليفربول، من أجل إثناء كلوب عن قراره، ما يساهم بشكل كبير في بقاء محمد صلاح الموسم المقبل على أقل تقدير داخل النادي الإنجليزي، بحسب موقع «sportsbible».

«يمكن أن يحافظ ليفربول على يورجن كلوب لموسم آخر، إذا نجحوا في جلب لاعبين سوبر خلال موسم الانتقالات»، هكذا كشف التقرير شرط كلوب من أجل التراجع عن قراره، مؤكدا أنه حال انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، ستنتهي آمال الريدز في الإبقاء على المدرب الألماني.

صفقة تبقي كلوب وصلاح في ليفربول

وأوضح التقرير: «ما يصعب انتقال مبابي إلى ليفربول، هو رفض الأندية الإنجليزية كسر هيكل الأجور، ومن ثم صعوبة دفع قيمة الصفقة، إلا أن إدارة النادي تفكر حاليا في تنفيذ ذلك، من أجل الحفاظ على كلوب لموسم آخر».

ووسط الإغراءات السعودية، أصبح أمل ليفربول الأخير في قلب الموازين والإبقاء على هدافه ونجمه الأول داخل قلعة أنفيلد، هو الحفاظ على استقرار الفريق ببقاء كلوب على رأس القيادة الفنية.