رمضان 2024.. مشاهد من «la casa de papel» في برومو مسلسل الكبير أوي 8

طرحت قناة on، منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان أحمد مكي سباق مسلسلات رمضان 2024 بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الأجزاء السابقة.

la casa de papel فى مسلسل الكبير أوى 8

وخلال برومو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، استعان أبطال المسلسل بمشاهد مشتقة من المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel الذي جرى تقديمه على مدار 5 أجزاء وحقق نجاحا كبيرا.

خلال المشهد الذي استعان صناع مسلسل الكبير أوي بفكرة مسلسل la casa de papel، إذ يجتمع حزلقوم بكل من مصطفى غريب الذي يقدم شخصية العترة، وحاتم صلاح الذي يجسد شخصية نفادي، وينفذون سطوا مسلحا على أحد الأماكن ويرتدون نفس البدل الحمراء التي كان يرتديها أبطال مسلسل la casa de papel.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب ومحمد سلام وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.