3 أعمال كوميدية في رمضان 2024.. الكبير أوي يكمل مغامراته

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد حماسة المُشاهدين لمتابعة المسلسلات المُختلفة، خاصةً الكوميدية التي تُضفي البهجة على أجواء الشهر الكريم، وتشارك المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام بـ 3 أعمال كوميدية من التُوّقع أن تُحقق نجاحاً كبيراً، وهي:

الكبير أوي 8

يستكمل أحمد مكي مغامراته من خلال الموسم الثامن من مسلسل «الكبير أوي» إذ حقق نجاحات كبيرة على مدار المواسم الـ7 الماضية، ودارت أحداث الجزء السابع حول الخلافات الذي حدثت بين الكبير وزوجته مربوحة وذلك بعد مرور عام على زواجهما مما يجعلهما يذهبان إلى أخصائي نفسي، وعلى الصعيد الآخر يحاول جوني إقامة مشروع في المزاريطة.

يشارك في الجزء الثامن الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وحاتم صلاح وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد والطفل عبدالرحمن طه وحسين أبو حجاج وغيرهم الكثير.

بابا جيه

يقدم الفنان أكرم حسني عملاً كوميدياً يحمل اسم «بابا جيه» إذ تدور أحداثه حول مدير فندق وأب تتطور علاقته بـ أبنائه بعد تعرضه للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي يمر بها في فترة كورونا وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، كما أنه من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج محمود شكري أبو عميرة.

ومن أبرز المشاركين في العمل الفنان أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم وأوتاكا والطفلة لافينيا نادر والطفلة ريم عبدالقادر ومحمود البزاوي.

فراولة

تخوض الفنانة نيللي كريم هذا العام تجربة جديدة ومختلفة بعض الشيء، إذ تقدم عملاً كوميدياً تدور أحداثه حول فتاة تدعى «فراولة» وهي ابنة أحد حراس العقارات كما انها محترفة في قراءة الفنجان، وتتطور الأحداث وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

من أبطال هذا العمل الفنانة نيللي كريم ومصطفى خاطر وأحمد فهيم وشيماء سيف وصدقي صخر وحجاج عبدالعظيم وعلا رشدي، كما أنَّه من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.