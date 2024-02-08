ببوسترات لـ«الكبير أوي 8».. «watch it» تبدأ الدعايا لمسلسلات رمضان 2024

طرحت منصة «واتش إت» بعضا من بوسترات مسلسلاتها الرمضانية المُنتظرة، إذ تتعاون هذا العام مع عدد كبير من النجوم الكبار، لتقديم وجبة دسمة خلال الموسم، اختارت فيها الشركة المُتحدة المالكة للمنصة، أنماطا وأشكالا مختلفة من الدراما التلفزيونية، ما بين المسلسلات التاريخية أو تقديم القصص الخيالية، بجانب تقديم قصص اجتماعية، ولم تنس جرعات الكوميديا.

ومن بين البوسترات التي طرحتها «واتش إت»، استعدادًا لبدء خطة الدعايا لمسلسلاتها، هو مسلسل «الكبير أوي»، المسلسل المُنتظر كل عام، حيث يقدم منه أحمد مكي هذا العام جزءه الثامن، بالتعاون مع المُخرج أحمد الجندي، وبكتابة مصطفى صقر ومحمد عز الدين.

وظهر في البوستر الثلاث شخصيات الرئيسية، وهم «الكبير» و«حزلقوم» و«جوني»، ويظهر الأخير بلوك مُختلف عن باقي الأجزاء الماضية، حيث يرتدي نظارة نظر وقصة شعر مُختلفة.

بوسترات الكبير أوي

وقد انتهى «مكي» من تصوير 60% من مشاهده، حيث يتوقف التصوير لبضع أيام ويعود مرة أخرى؛ نظرًا لانشغال المخرج أحمد الجندي بتصوير أعمال أخرى خارج مصر.

أحداث وأبطال المسلسل

وتناول أحداث الجزء السابع المشكلات الزوجية بين الكبير أوي ومربوحة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة الجزء الثامن كل من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، العديد من ضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل والتي تظهر في شخصيتها الحقيقية، إلى جانب شيماء سيف، محمد ثروت، وآخرين.