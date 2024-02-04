مسلسلات رمضان 2024.. هل يُقام مهرجان المزاريطة الدورة الثانية في الكبير أوي 8؟

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد 2024، الذي يقدم وجبة فنية ودرامية وكوميدية متكملة للجمهور، ومنها استكمال أحمد مكي مغامرته في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، المقرر عرضه في 30 حلقة.

إقامة الدورة الثانية من مهرجان المزاريطة

وفور إعلان عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بدراما رمضان 2024، بدأ الجمهور يسأل حول إقامة الدورة الثانية من مهرجان المزاريطة خلال أحداث العمل.

من جانبه، كشف مصدر داخل المسلسل لـ«الوطن» أنّ الفكرة قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن.

الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

وكان أحمد مكي، حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي، بالجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، الذي دارت أحداثه بعد مرور عام على زواج «الكبير» من مربوحة، وحدوث الكثير من الخلافات بينها، التي تحثهما على الذهاب إلى أخصائية نفسية، بينما يحاول «جوني» عمل مشروع جديد في المزريطة.

وشارك في بطولة العمل بجانب أحمد مكي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، مصطفي غريب، حسين أبو حجاج، وغيرهم.