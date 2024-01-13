السفير صلاح حليمة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. وادعاءات غلق المعبر لتشويه مصر (حوار)

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن كذب وادعاءات الاحتلال الإسرائيلى بغلق مصر معبر رفح ما هو إلا تشويه لصورة مصر ومحاولة إبعاد التهم عنها، ومحاولة تخفيف قرارات محكمة العدل الدولية عليها. وقال «حليمة»، خلال حواره مع «الوطن»، إن ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية وتبريراتها للعدوان على غزة تجعلها فى مأزق، وإن تصريحات إسرائيل لن تغير صورتها أمام محكمة العدل الدولية.. وإلى نص الحوار

كيف ترد على مزاعم الاحتلال الإسرائيلى فيما يتعلق بغلق معبر رفح؟

- ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فما يحدث من إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية، حتى وإن تحدثت أمريكا عن دعم حل الدولتين، وإسرائيل مستمرة فى تنفيذ مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، وتحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وجميع المستندات والأدلة، بما فيها وجود السكرتير العام للأمم المتحدة أثناء زيارته لمعبر رفح وتصريحاته وتصريحات جميع المسئولين الإسرائيليين وتصريحات جميع المسئولين المصريين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، أظهرت كيفية إدخال المساعدات والمطارات من جانب مصر لسلطة معبر رفح، ولكن الناحية الأخرى يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلى.

ماذا قدمت مصر خلال الـ100 يوم لقطاع غزة؟

- منذ اللحظة الأولى ومستقبلاً لم تغلق مصر معبر رفح على الإطلاق، بالعكس المعبر مفتوح لدخول المساعدات وخروج المصابين من الشعب الفلسطينى للمعالجة داخل مستشفيات مصرية، وأيضاً خروج بعض المحتجزين سواء من مزودجى الجنسية، فالأمور واضحة كل الوضوح لتظهر للعالم أن الاحتلال الإسرائيلى ما هو إلا كاذب والادعاءات تقابل تصريحات المسئولين والمواقف الدولية من جانب منظمة الأمم المتحدة التى قدمت المساعدات، خاصة للاجئين والنازحين، عن طريق مصر، فضلاً عن أن عمليات دخول المساعدات يتم تصويرها من جانب جميع وسائل الإعلام، والذى أظهر حينها أن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

هل تعتقد أن مصر سترد أمام محكمة العدل الدولية على اتهامات إسرائيل؟

- بالقطع، فقد صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات، فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها «دولتهم» على القطاع، ما يظهر أكاذيب الاحتلال الواضحة والتى ليست مجالاً للشك، فإسرائيل فى مأزق سواء فيما يتعلق بدعوة جنوب أفريقيا لما يفعله الاحتلال من إبادة جماعية أو تبريراتها لعدوانها على غزة وانتهاك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

تصريحات دولة الاحتلال لن تغير صورتها أمام محكمة العدل الدولية.. وعليها احترام القوانين الدولية

هل ترى أن حديث إسرائيل أمام محكمة العدل وحجتها سيغير من سير القضية؟

- مواقف إسرائيل بما تفعله من إبادة لن يغير صورتها أمام محكمة العدل الدولية، فأحد المواقف التى حدثت عندما تحدثت مجموعة الدفاع الإسرائيلية عن سبب قصفها لغزة بأنه يأتى رداً على الفصائل الفلسطينية، فجاء الرد من المحكمة بأنهم لن ينظروا فى قضية تتعلق بالفصائل، بل قضية تتعلق بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى وضد أبناء غزة، .

إسرائيل تمارس كل أشكال الفصل العنصرى

إسرائيل دولة استيطان وتمارس كل أشكال الفصل العنصرى، وتسعى لتهويد القدس وبناء المستوطنات وتطبيق سياسة العقاب الجماعى، وما تقوم به إسرائيل الآن خلال التصعيد العسكرى الأخير تهدف من خلاله إلى تهجير الفلسطينيين، وهو ما تدعو إليه، وتنفذ إبادة جماعية، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بقوة وحذرت منه ومن عواقبه، وعلى إسرائيل التوقف عن السعى لذلك وتحمُّل مسئولياتها، وعليها أن تتحمَّل مسئولياتها كدولة احتلال، وتحترم القوانين الدولية