أماكن محطات كايرو بايك في القاهرة ورابط الحجز

أكدت محافظة القاهرة أن مشروع كايرو بايك لتشجيع ركوب الدراجات وسط البلد هو وسيلة تنقل صديقة للبيئة والحد من الازدحام المروري، وتحسين الصحة وتوفير تكاليف النقل ودعم السياحة، حييث يضم حاليًا 25 محطة توفر 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك.

ثقافة استخدام الدراجات

واشارت إلى أن المحافظة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدراجات في القاهرة وربطها بوسائل المواصلات من أجل مستقبل افضل في ظل مواجهة العالم للتغيرات المناخية، ومن يرغب الاستفادة من المشروع وحجز دراجة كايرو بايك يمكنه الدخول على الرابط من هنا .

فيما يتعلق بأماكن محطات كايرو بايك التي تعمل حاليا داخل محافظة القاهرة وهي تتركز في وسط البلد فهى كالتالي:

- ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش

- داخل ممر الشواربي من قصر النيل، وسط البلد

- مدخل جراج التحرير من الميدان

- ميدان الجمهورية مقابل شرطة المرافق في عابدين

- ميدان محمد فريد أمام محطة مترو مقابل مسجد الطباخ

- تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان

- مدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب

- ممر القاضي الفاضل بين قصرالنيل ومحمد صبري أبو علم

- ناصية شارع الفلكي من شارع التحرير

- الرصيف المقابل لنقابة المحامين شارع رمسيس

- أمام كنتاكى ميدان التحرير

- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ على يوسف

- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس

- شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا

- أمام مدخل شارع الجمهورية

- أمام عمارة رمسيس

- شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني

- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو

- محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة

- شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر بميدان التحرير

- جوار سور ضريح سعد زغلول

- أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة والقصر العيني

- مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار نقابة الأطباء شارع قصرالنيل.