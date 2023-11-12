أماكن كايرو بايك في القاهرة.. 250 دراجة بـ25 محطة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك، حيث تشمل 25 محطة تضم 250 دراجة.

المرحلة الثانية من كايرو بايك

وقال إنّ المرحلة الثانية من مشروع كايرو بايك تستهدف الوصول إلى 45 محطة وتشغيل 500 دراجة لتغطية المحافظة لتشجيع ركوب الدراجة، فهي وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع، تعمل على تخفيف الزحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات الكربون ودعم السياحة.

أماكن المحطات

- ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش.

- داخل ممر الشواربي من قصرالنيل وسط البلد.

- مدخل جراج التحرير من الميدان.

- ميدان الجمهورية مقابل شرطة المرافق.

- أمام ميدان عبد المنعم رياض وسط البلد.

- ميدان محمد فريد أمام محطة المترو مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق.

- تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان.

- مدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب.

- ممر القاضي الفاصل بين قصر النيل ومحمد صبري أبو علم.

-ناصية شارع الفلكى من شارع التحرير.

- أمام كنتاكي ميدان التحرير.

- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.

- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس.

- شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين.

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا.

- أمام مدخل شارع الجمهورية بالأزبكية.

- أمام عمارة رمسيس الأزبكية.

- شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة.

- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو.

- محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة.

- شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر ميدان التحرير.

- بجوار ضريح سعد زغلول السيدة زينب.

- أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة وقصر العيني.

- مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار النقابة العامة للأطباء شارع قصر النيل.