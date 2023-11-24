أماكن محطات «كايرو بايك» في القاهرة.. «لو بتحب ركوب العجل»
كتب:
رحاب عبدالراضي
07:40 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
دراجات كايرو بايك
يعشق العديد من الأشخاص، ركوب الدراجات، وهو ما توفره الحكومة عن طريق إتاحة محطات كايرو بايك، التي أُعيد تشغيلها مؤخرُا في مناطق وسط القاهرة، وتبلغ قيمة الركوب 5 جنيهات للساعة.
وللراغبين في استقلال الدراجات والاستمتاع بالرحلات المختلفة، نعرض فيما يلي، أبرز محطات درجات كايرو بايك بالقاهرة، وهي كما يلي:
محطات كايرو بايك
- أماكن محطات كايرو بايك بنطاق حي الأزبكية
1- أمام مدخل شارع الجمهورية
2- أمام عمارة رمسيس شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة
3- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو أمام مستشفى الهلال
4- شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين
محطات دراجات كايرو بايك بنطاق حي غرب القاهرة
1- محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة
2- شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر - میدان التحرير
3- أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة وقصر العيني
4- مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار النقابة العامة للأطباء
5- شارع قصر النيل
6- میدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش
7- مدخل جراج التحرير من الميدان أمام میدان عبد المنعم رياض
8- وسط البلد مدخل ش محمود بسيوني من طلعت حرب الرصيف المقابل لنقابة المحامين ش رمسيس أمام كنتاكي - ميدان التحرير
محطات دراجات كايرو بايك بنطاق حي عابدین
1- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا
2- داخل ممر الشواربي من قصر النيل - وسط البلد
3- میدان الجمهورية - مقابل شرطة المرافق
4- میدان محمد فريد - أمام محطة المترو مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق
5- تقاطع ش الفلكي مع الشيخ ريحان ممر القاضي الفاضل بين قصر النيل ومحمد صبري أبو علم ناصية شارع الفلكي من ش التحرير
محطات دراجات كايرو بايك بنطاق حي السيدة زينب
1- بجوار سور ضريح سعد زغلول
2- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف