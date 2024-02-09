انخفاض جديد في أسعار الحديد اليوم بالأسواق.. كم يسجل الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-2-2024 انخفاضاَ جديداً في مختلف المصانع والشركات، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، ويأتي هذا الانخفاض لليوم الثالث على التوالي الذي تشهده أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الإسمنت .

سعر الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر أسعار الحديد اليوم في مصر، بعد الانخفاض الذي شهدته اليوم، وهي «سعر بيع للمستهلك»، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الحديد بشكل يومي.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

تراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة وسجل 52527 جنيهاً للطن الواحد، بانخفاض قيمته 570 جنيها في الطن، عن السعر الأخير له «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر طن حديد عز اليوم الجمعة، وسجل 53616 جنيهاً للطن الواحد، بانخفاض قيمته 1637 جنيها في الطن الواحد عن السعر الأخير له، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الإسمنت اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية انخفاض سعر الإسمنت اليوم الجمعة، إذ سجل الطن من الإسمنت الرمادي اليوم 2384 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».