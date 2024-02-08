انخفاض كبير في أسعار الحديد بالأسواق المحلية.. فرصة لا تعوض للشراء

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 8-2-2024 تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري 1328 جنيهًا في الطن، ليصل سعره إلى 53 ألفًا و98 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وسجلت أسعار طن حديد عز الآن انخفاض كبير في الأسواق ليباع بـ55 ألفا و253 جنيها تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 910 جنيهات، وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى:

سعر حدید المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 49,920 ألف جنيه.

- سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 55,500 جنيه.

- سعر حديد المعادي نحو 54,500 جنيه.

- سجل حديد الكومي 49,500 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 55,250 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 55,250 جنيه.

-سعر حديد العشري سجل59,000 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميا 546 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 520 دولارا للطن.