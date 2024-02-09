سعر طن الحديد اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر تراجعاً بمختلف المصانع والشركات، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، بشأن أسعار مواد البناء من أبرزها الحديد والإسمنت.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال هذه السطور، سعر طن الحديد اليوم في مصر، إذ يتابعها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، لتغيرها يوميا.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 53098 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 1328 جنيها.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 55253 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 910 جنيهات.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة عالمياً 546 دولار للطن الواحد من حديد التسليح، و520 دولار للطن الواحد من البليت.

سعر الإسمنت اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر طن الإسمنت الرمادي اليوم الجمعة، وسجل 2399 جنيها، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 47 جنيهاً.