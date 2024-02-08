انخفاض كبير في سعر طن الحديد.. كم سجل اليوم؟

شهدت أسعار طن الحديد انخفاضًا كبيرًا في مختلف الشركات والمصانع يوم الخميس 8 فبراير، بعد فترة من الاستقرار النسبي، وفقا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الطن للحديد اليوم في مصر، وهي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس تراجعا بقيمة 348 جنيها للطن الواحد، إذ بلغ سعر الطن 54 ألفا و427 جنيها للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الخميس تراجعا بقيمة وصلت إلى 344 جنيهًا للطن، إذ سجل سعر الطن من الحديد 56 ألفا و164 جنيها للطن، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي

وعن سعر الأسمنت اليوم الخميس سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 2406 جنيها، بينما جاء سعر بيع للمستهلك بتراجع وصل إلى 61 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم عالميا

استعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الخميس على المستوى العالمي، إذ جاء متوسط الأسعار كما يلي:

- سعر طن البليت سجل: 507 دولارات.

- سعر حديد التسليح سجل: 577 دولارا.

- سعر الحديد الخام سجل: 138 دولارا.