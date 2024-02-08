انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 8-2-2024

تراجعت أسعار مواد البناء في السوق اليوم، خاصة حديد التسليح، حيث تأتي الانخفاضات لليوم الثاني على التوالي عقب انخفاضها الكبير أمس، وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 348 جنيهًا اليوم، بعد انخفاضه 1447 جنيها أمس، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر الحديد الاستثماري تراجع بقيمة 1795 جنيها في الطن خلال 48 ساعة، حيث تراجع سعر طن حديد التسليح مقارنة بالأسعار السابقة، ضمن سلسلة انخفاضات متتالية.

أسعار الحديد اليوم

وانخفض سعر طن حديد عز بقيمة 344 جنيهًا ليسجل 56 ألفًا و164 جنيهًا اليوم، بينما سجل أسعار الحديد الاستثماري انخفاضا قدره 348 جنيها في الطن ليسجل 54 ألفًا و427 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم حيث سجل 2447 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 546 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 520 دولارا للطن.

أسعار الطوب الأحمر

ويتراوح سعر الطوب الأحمر في السوق للمستهلك بين 1000 و2300 جنيه لـ1000 طوبة.