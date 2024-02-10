طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المحلات.. الطعم لا يقاوم

طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المطاعم، من أبرز الطرق التي تضفي مذاقا خاصا ومميزا على الكشري، ولا يمكن الاستغناء عنها إطلاقًا، وتسعى الأمهات إلى إعدادها بشكل مختلف في المنزل، ليقبل الكبار والصغار على تناولها، لطعمها الذي لا يقاوم، لذا نقدم طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المطاعم والنصائح المهمة للحصول عليها، بأفضل شكل وطعم وفقًا لعدد من الوصفات.

طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المحلات

طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المحلات، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، على شاشة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمقادير:

- 4 ملاعق كبيرة من الصلصة أو علبة صلصة صغيرة الحجم.

- 3 ملاعق كبيرة من الخل.

- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.

- 5 فصوص ثوم كبيرة.

طريقة عمل صلصة الكشري زي المحلات

- سخني الزيت على النار على درجة حرارة متوسطة.

- العمل على إضافة الثوم تدريجيًا إلى الزيت والعمل على تقليبه جيدًا لمدة دقيقتين.

- احرصي على إضافة صلصة الطماطم بشكل تدريجي، والعمل على تتبيلها جيدًا بالفلفل الأسود والملح، و تركها للغليان ومن ثم خفض درجة حرارتها ويتم وضعها على النار حوالي 10 دقائق.

- أضيفي الخل على ذلك الخليط واتركيه لمدة 5 دقائق.

- في حال إذ كانت الصلصة سميكة يمكن تخفيفها بإضافة القليل من الماء لها، بشرط تقليبها جيدًا حتى يتم امتزاج الصلصة مع الماء تمامًا.

وصفة اخرى لعمل صلصة الكشري زي المطاعم

قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة عمل صلصة الكشري زي المحلات، والتي من الممكن معرفة مقاديرها فيما يلي:

- 2 لتر عصير طماطم.

- 2 ملعقة كبيرة صلصة.

- ملح وفلفل وثوم مفروم.

- كزبرة خل.

طريقة تحضير صلصة الكشري زي المطاعم

وجب عليك تشويح الثوم داخل الزيت، والعمل على إضافة رشة من الكزبرة إليه، ومن ثم إضافة الخل والصلصة وعصير طماطم والملح، وتركها على النار لتغلي قليلًا، وحتى تمتزج جميع المكونات معًا وتكون جاهزة لإضافتها إلى الكشري.