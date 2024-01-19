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الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل لـ«مصر تستطيع»: أشجع ليفربول والأهلي وحبيت الكشري هنا

كتب:

محمد عزالدين
08:28 م | الجمعة 19 يناير 2024
الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

كشف الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، عن ناديه المفضل، قائلا: «أحب كرة القدم وأشجع ليفربول وريال مدريد، وأشجع في مصر النادي الأهلي، وأحب لعبة السيارات والكورة في البلايستيشن».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه يحب تناول الفتة الفلسطينية والمقلوبة، وفي مصر تناول الشاورما والكشري.

من جهتها، قالت والدة الطفل: «الأكل هنا كويس.. وتناولنا الكشري المصري، وفتة مصرية، ومجموعة أكلات مصرية أخرى».

وأوضحت أن المستشفى خصص جناحا كاملا للفلسطينيين ليتم علاجهم: «لم نشعر بغربة، ونحن والشعب المصري إخوة، ونشعر بأننا في بيتنا ونشعر بأننا في بلدنا».

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