تراجع سعر الأسمنت اليوم السبت 10-2-2024 في الأسواق

شهد سعر الأسمنت، تراجعًا خلال بدايات تعاملات اليوم السبت 10-2-2024، بنحو 15 جنيها للطن، مقارنةً بأسعار أمس، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ2384 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم السبت 10-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2000 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2220 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف 2060 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2140 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي

- أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

- أسمنت السهم 2060 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.