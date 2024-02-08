أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8-2-2024.. تراجع «المسلح»

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 فبراير 2024 نحو 2386 جنيهًا، محققةً انخفاضًا بقيمة 44 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8-2-2024 في مصر، وهي كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2000 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويدي بالمرتبة الأعلى سعرًا، 2406 جنيهًا ت للطن.

- أسمنت النصر 2270 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2280 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2230 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2220 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2230 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف 2200 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2240 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2290 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2200 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2220 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي:

- أسمنت السويدي 2200 جنيه للطن.

- أسمنت السهم 2260 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2230 جنيهًا للطن.