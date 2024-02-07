تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 7-2-2024

انخفاض كبير شهده سعر طن الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 7-2-2024، حسب ما أوضحته بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية، حيث انخفض سعر الطن للمستهلك نحو 61 جنيها، ليسجل في المتوسط نحو 2406 جنيهات، وفق بوابة لأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأسمنت

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم بمصر، حيث تراوحت الأسعار بين 2050 و2406 جنيهات.

وجاء سعر الطن من أسمنت العسكري كأقل سعرا، مسجلا 2000 جنيه للطن، فيما جاء أسمنت السويدي بالمرتبة الأعلى سعرا، مسجلا 2406 جنيهات للطن، بينما تختلف أسعار بيع الأسمنت بالنسبة للمستهلك في التجزئة، حيث تُضاف أسعار للنقل والتخزين، مع إضافة نسب الربح.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيها للطن.

أسمنت السويس 2140 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي

أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 2130 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 2020 جنيه للطن.