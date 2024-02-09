تراجع سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق.. «اعرف الطن بكام؟»
كتب:
محمد متولي
11:04 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
أسمنت البناء - صورة أرشيفية
شهد سعر الأسمنت، تراجعًا خلال بدايات تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، بنحو 47.81 جنيه للطن، محققًا انخفاضًا بقيمة 1.95% مقارنةً بأسعار أمس، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر الأسمنت اليوم
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:
- بلغ سعر طن العسكري نحو 2000 جنيه للطن.
- سجل أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.
- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.
- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.
- أسمنت حلوان 2130 جنيهًا للطن.
- أسمنت الفهد 2220 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المسلح
- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.
- أسمنت العسكري بني سويف 2060 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس 2140 جنيهًا للطن.
- أسمنت المعلم 2090 جنيهًا للطن.
- أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.
- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.
سعر أسمنت السويدي
- أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.
- أسمنت السهم 2060 جنيهًا للطن.
- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.