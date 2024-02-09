تراجع سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق.. «اعرف الطن بكام؟»

شهد سعر الأسمنت، تراجعًا خلال بدايات تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، بنحو 47.81 جنيه للطن، محققًا انخفاضًا بقيمة 1.95% مقارنةً بأسعار أمس، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2000 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2220 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف 2060 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2140 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي

- أسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

- أسمنت السهم 2060 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.