أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-2-2024.. تراجع 145 جنيها للطن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-2-2024 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2343 جنيهًا، محققًا قيمة تراجع بلغت 145 جنيهًا للطن، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بواقع انخفاض بلغ 5.83%.

أسعار الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-2-2024، بالمصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، فيما يُضاف إليه تكلفة النقل، وكذا هامش الربح لتجار التجزئة، في حين سجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة الـ121 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر، بلغ 2170 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2170 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم، نحو 2170 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2160 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2150 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف، 2160 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويس

- أسمنت حلوان، سجل 2180 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2170 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت الفهد، بلغ 2180 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السهم، 2160 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2170 جنيهًا للطن.

- أسمنت المسلح، سجل 2160 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2180 جنيهًا للطن.