تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. اعرف موعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

ويستمر استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل؛ ليكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 13 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.