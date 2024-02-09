«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس في الأيام المقبلة.. رياح وأمطار

ساد طقس مائل للدف على معظم المدن والمحافظات خلال الساعات الماضية، لكن ستتغير الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، لذا حذرت هيئة الأرصاد، من حالة الطقس بداية من الاثنين المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، من تغير حالة الطقس إذ تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار بداية من الاثنين المقبل حتى الأربعاء 14 فبراير الجاري.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث «30% تقريبًا».

وحذرت الأرصاد من طقس الثلاثاء، حيث تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث «40% تقريبًا».

طقس الأربعاء

وتنشط الرياح يوم الأربعاء المقبل، وفق بيان الأرصاد، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.