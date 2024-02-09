حالة الطقس اليوم.. أجواء دافئة على القاهرة والعظمى تسجل 22 درجة

يسود اليوم، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس اليوم، مستقر وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

طقس الأيام المقبلة

ومن المتوقع تغير حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار بداية من الاثنين 12 فبراير حتى الأربعاء 14 فبراير، على أنّ تكون غزيرة إلى متوسطة.

سقوط أمطار خفيفة

ويشهد طقس الاثنين المقبل، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، والثلاثاء تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث «40% تقريبًا».