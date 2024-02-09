حالة الطقس في الأيام المقبلة.. متى تسقط الأمطار مجددًا؟

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، عودة الاضطرابات في الأحوال الجوية مرة أخرى، إذ من المتوقع نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عددٍ من المحافظات، فضلًا عن عودة سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى جانب كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لتصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، وموعد سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة لمدة أسبوع في جميع المحافظات، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم وغدًا في مصر

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، أجواء مستقرة نسبيًا على أغلب الأنحاء، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على أغلب الطرق، وتشهد المزروعات بوسط سيناء تكون الصقيع.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، سواء العظمى أو الصغرى فإنّه من المتوقع أن تكون كالتالي:

الطقس في الأيام المقبلة

وأعلنت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، خصوصًا يومي الأحد والإثنين أول يومين في الفصل الدراسي الثاني 2024، إذ من المقرر أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق بالمحافظات خلال الصباح الباكر.

ومن المتوقع بدء سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

متى تسقط الأمطار في مصر؟

ويطرح العشرات من المواطنين سؤالًا حول متى تسقط الأمطار في مصر، وهو ما توضحه توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة كالآتي:

الثلاثاء 13 فبراير.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 50% على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.