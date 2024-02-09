الطقس في الإسكندرية.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدًا، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من ظاهرة جوية خطيرة تضرب طرق عروس البحر، خاصة طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، والإسكندرية الساحلي الدولي، فيما كشفت عن موعد سقوط الأمطار مرة أخرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالمدينة الساحلية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدًا، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وموعد سقوط الأمطار، فضلًا عن توقعات الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة، إذ تسود أجواء مائلة للدفء في مختلف أرجاء عروس البحر طوال النهار، بينما تنقلب الأحوال الجوية بحلول المساء ليصبح الجو شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10 درجات فقط.

الشبورة على الطرق السريعة اليوم

وتحذر الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة على الطرق السريعة اليوم في الإسكندرية، إذ من المتوقع أن تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان لتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

ووجهت «الأرصاد» السائقين، وقائدي السيارات، بتجنب القيادة على الطرق في الإسكندرية خلال كثافة الشبورة وتحديدًا في الفترة من 4:00 فجرًا وحتى 9:00 صباحًا، وإتباع كافة تعليمات المرور في حالة الاضطرار للقيادة خلال تلك الفترة، وذلك تجنبًا لوقوع الحوادث، إذ تستمر كثافة الشبورة المائية حتى بعد غدٍ الأحد 11 فبراير الجاري.

مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع عودة سقوط الأمطار متفاوتة الشدة التي تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على عروس البحر المتوسط، موضحةً إنّ مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية من المتوقع أن تكون كالآتي:

- الإثنين.. سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الإسكندرية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

- الثلاثاء.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبًا، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح.

- الأربعاء.. تزداد غزارة الأمطار لتصل نسبة الحدوث إلى 50%، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.