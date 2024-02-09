رئيس مركز بيلا بكفر الشيخ يتابع أعمال التجميل للارتقاء بالمظهر الحضاري

أجري أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية بشوارع المدينة اليوم، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة، ورفع الإشغالات، وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

رفع القمامة من نقاط التجميع

وتفقد «غالي» عددا من شوارع وأحياء مدينة بيلا، وتابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع وتفريغ الصناديق المُخصصة لوضع القمامة بها في الشوارع والأحياء، التي تجري باستخدام معدات الحملة الميكانية؛ إذ تم رفع التراكمات الموجودة بالشوارع كافة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.

كما أشرف رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال رفع نواتج تطهير بحر مدينة بيلا، موجها بمواصلة العمل حتى يجري رفع تراكمات نواتج التطهير الموجودة أولا بأول، والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للارتقاء بالمنظومة، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشددا على رؤساء الوحدات القروية، الاستمرار في رفع القمامة في المهد على مدار اليوم، ونقل القمامة أولا بأول إلى المقالب الوسيطة وعدم تراكمها، لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد أيمن غالي، اهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بقطاع النظافة، وتقديم سُبل الدعم المُمكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستغلال الإمكانات المتاحة كافة للارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.