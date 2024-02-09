لاعبات قناة السويس يفزن بالمراكز الأولى في كأس مصر للتجديف

فاز لاعبو نادي هيئة قناة السويس، بالعديد من المراكز الأولى في كأس مصر للتجديف، المقام في محافظة الإسماعيلية، على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أندية مصر المختلفة.

وأعلنت لجنة التحكيم في البطولة، اليوم الجمعة، عقب انتهاء سباقات اليوم الأول، فوز نادي قناة السويس في سباقات التجديف رباعي تحت سن 19 سنة، وسباقات الفردي في سن 14 سنة، وسباقات زوجي رجال في سن 19 سنة، بالمركز الأولى بين الأندية المتسابقة.

لاعبات قناة السويس يخطفن المراكز الأولى

وحقق لاعبات التجديف حبيبة سمير غريب، ونورا محمد إبراهيم، وشهد مصطفى سليم، ومنة الله محمد عزمي، ومحمود محمد السيد، المركز الأول في مسابقة رباعي بدفة تحت سن 19 سنة سيدات لمسافة 2000 متر، فيما حققت اللاعبة عاليا محمد حسن عطا من نادي قناة السويس المركز الأول في مسابقة فردي تحت 14 سنة.

وحقق نادي القناة المركز الأول في مسابقة زوجي رجال تحت سن 19 سنة، بمشاركة اللاعبان عبد الرحمن محمد السيد وعبد الرحمن محمد سليمان، فيما حقق نادي اتحاد الشرطة المركز الأول تحت سن 14 سنة، بمشاركة اللاعبين أحمد هاشم عبد الجليل وعبد الرحمن وعمر وطارق عبد النبي، وياسين أحمد نجيب ويوسف حسن صالح.

وحقق رباعي نادي اتحاد الشرطة، المركز الأول في مسابقة تحت 19 سنة بمسابقة اللاعبات، وهن: علا محمد فتحي ومريم سامر عصمت، وأروى عادل غالب وهنا محمد أحمد عيسى.

فيما حقق نادي المقاولون العرب المركز الأول في مسابقة فردي براعم، تحت سن 16 سنة، بمشاركة اللاعب ياسين أشرف محمد سليمان.

أعضاء لجنة التحكيم

وضمت لجنة التحكيم، كلا من الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب، رئيسا للجنة التحكيم، و12 حكمًا آخرين، هم الكابتن «سامي محمود أبو العلا، ورشا رضا، وأروى حسني، وبسام توفيق، وعصام فتحي، وسيد صالح، وشريف الشافعي، وعبير عزت السروي، ومحمد السعيد، ومحمد عطية، وأحمد شعبان، ووليد اللبان».