«هنا باسم» لاعبة تجديف الشواطئ تكشف كواليس الحصول على الميدالية الفضية

كشفت اللاعبة هنا باسم، الحاصلة على الميدالية الفضية في سباق فردي للناشئات بالبطولة الأفريقية لـ تجديف الشواطئ، عن كواليس مسابقة التجديف، موضحة أنها بدأت بالتمرين قبل المسابقة، ومرت بالعديد من مراحل التصفية حتى اختيرت للتدريب في معسكر الغردقة، والذي استمر لمدة أسبوع.

وأضافت خلال حوار لها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدم على شاشة القناة الأولى المصرية، أنه بدأت بالتدريب على التجديف منذ أن كانت طفلة صغيرة، أنها اكتسبت مهارة التجديف وأحبتها، ما شجعها على الاستمرار في هذه الرياضة كونها مميزة ومسلية، ولذلك تمنت أن تشارك فيها لجعلها منتشرة خلال السنوات المقبلة.

قوة المنتخب التونسي

وتابعت أنها خلال المسابقة النهائية في سباق الفردي للناشئات، حصدت المركز الثاني، موضحة أن المنتخب التونسي كان من أكثر المنافسين لها خلال المسابقة، ولديه الكثير من الإمكانيات التي تؤهله للفوز، بالإضافة إلى أنهم يتوافر لديهم عدد كبير من التدريبات على التجديف في الشواطئ المختلفة.

التمرين

وأشارت إلى أنها تتمرن خلال فترتي الصباح والظهر، بعد خروجها من المدرسة، مشيرة إلى أن الاتحاد يقوم بدور كبير لتوفير جميع احتياجات الفريق، ويوفر العديد من المركبات التي تساعدنا على التدريب بشكل جيد، ولكن هناك فارق كبير بين المركبات التي نجدها في المسابقات العالمية، بالإضافة إلى وجود تطور كبير في المركبات التي نستخدمها خلال المسابقة.