بأسعار زمان.. أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات
كتب:
آية حسنين
05:22 م | الجمعة 09 فبراير 2024
معارض أهلا رمضان
أعلنت مختلف مديريات التموين في المحافظات، عن أماكن معارض أهلا رمضان بالمحافظات؛ إذ يجري عرض السلع الغذائية المختلفة وياميش رمضان بأسعار زمان بتخفيضات تصل لـ35%.
وأشارت مديريات التموين في المحافظات، إلى أنه يجري الاستعداد والتجهيز من أجل افتتاح معارض «أهلا رمضان» خلال أيام؛ إذ يتبقي نحو 6 أيام على الافتتاح بشكل رسمي في كل المحافظات.
أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات
وجاءت أماكن معارض اهلا رمضان في المحافظات، كالآتي:
محافظة جنوب سيناء
- بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية
- بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء
- حي النور
- السوق التجاري القديم
- دهب
- رأس سدر
- أمام المدرسة الثانوية العسكرية
- أبو صوير.
- أبورديس.
محافظة المنيا
- شارع العرفاني بمدينة ملوي
- شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص
- مدينة ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا
محافظة دمياط
- جوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط
- ميدان الساعة
- كفر سعد بالطريق السريع
- في السوق الحضارية بمدينة فارسكور
- وسط مدينة الزرقا
- في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة
محافظة السويس
- ميدان الأربعين
- حي فيصل
- عتاقة
- حي الجناين
- السويس
محافظة كفر الشيخ
- شرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.
- غرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي.
- مدينة مسير بوسط المدينة قريب من الوحدة المحلية.
- قلين على مقربة من مجلس مدينة قلين.
- مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي.
- دسوق بالقرب من مجلس المدينة وسيدي إبراهيم الدسوقي، بالإضافة لشادر غرب مدينة دسوق.
- في فوة بالقرب من مجلس مدينة فوه في وسط المدينة.
- في مطوبس بالقرب من الموقف العمومي بالمدينة .
- في ميدان مدينة برج البرلس في وسط المدينة.
- في بلطيم بجوار الموقف الشرقي بالمدينة
- بجوار مجلس مدينة بيلا بالشارع الرئيسي للمدينة.
- في سيدي غازي بجوار مركز الشباب بالمدينة.
محافظة الوادي الجديد
- معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين
- سوبر ماركت هارمل حي البساتين.
- سوبر ماركت الرحمة حي البساتين
- مول المصرية حي البساتين
- سوبر ماركت أولاد حمام ميدان الشعلة
- منفذ أمان شارع صلاح سالم
- سوبر ماركت أولاد الضمراني بسوق الخارجة
- سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي
- مول المصرية ميدان المستشفى أمام ادارة تموين الداخلة - موط
- مول المصرية مدينة بلاط
- مول المصرية مدينة باريس
- المعرض الرئيسي السوق الحضاري بجوار سنترال الفرافرة
- مول المصرية بمدينة الفرافرة