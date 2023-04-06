أسعار كحك العيد في معارض «أهلا رمضان» المحافظات.. تبدأ من 100 جنيه

يبحث المواطنون عن أسعار كحك العيد في معارض «أهلا رمضان» في المحافظات، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتشهد معارض أهلا رمضان إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء متطلبات العيد.

أسعار كحك العيد في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وعن أسعار كحك العيد في معارض «أهلا رمضان» في المحافظات، أعلنتها الغرف التجارية بالتعاون مع مديريات التموين، وجاءت على النحو التالي:

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

- كيلو كحك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كحك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيهًا.

أسعار كحك العيد والبسكويت المشكل في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار علب الكحك والبسكويت المشكلة في معارض أهلا رمضان، كالآتي:-

- 3 كيلو كحك بسكويت وبيتي فور وغريبة 350 جنيهًا.

- 2.5 كيلو كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة 300 جنيه.

- 3 كيلو كحك وبسكويت وبيتي فور غريبة 350 جنيهًا.

- 1 كيلو كحك سادة وبسكويت 120 جنيهًا.

- 2 كيلو كحك وبسكويت وبيتي فور 250 جنيهًا.

- 2.5 كيلو كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة 300 جنيه.

- علبة كحك العيد 3 كيلو بسعر 350 جنيهًا.

- علبة كحك العيد 2.5 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة كحك العيد 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا.