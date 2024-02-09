وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تبدأ من 4100 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات الهايبر ماركت للراغبين في التقديم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها وموعد الملتقى التوظيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات وموعد الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويتم تنظم الملتقى التوظيفي في فرع محمود الفار ماركت، داخل مول ارابيلا بلازا بالتجمع التالت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- محضر ومتلقي طلبات.

2- كاشير.

3- موظف خضار وفاكهه.

4- عامل نظافة.

5- بقال.

6- جزار.

7- منسق ممرات.

8- مراقب أمن.

9- ⁠سواقيين رخصه مهنيه ثالثة أو ثانية.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة الجديدة وأكتوبر والمهندسين.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات متوسط أو فوق متوسط أو عالى.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقفا محددا من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- الراتب يكون حسب الخبرة والوظيفة، ويبدأ الصافي من 4100 جنيه.

- عدد ساعات العمل يصل إلى 9 ساعات بـ3 شيفتات.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين زيادة سنوية.

- توفر الشركة للعاملين بها مواصلات في بعض الفروع.

- ترقيات داخلية.

- توفر الشركة للموظفين تأمين طبي واجتماعي.