آخر موعد للتقديم على 7 وظائف حكومية.. اعرف الشروط المطلوبة

تنتهي 7 جهات حكومية، الخميس المقبل 15 فبراير، من تلقي طلبات الراغبين لشغل 13 ألفا و755 وظيفة خالية بالوزارت والهيئات التالية: «وزارة التربية والتعليم، وخبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل».

طريقة التقديم لوظائف الحكومة 2024

وحددت الحكومة الطريقة الوحيدة التي يجب أن يقوم بها الراغبون في التقديم على الوظائف، وتكون عبر هذا الرابط، والتي توفر 11 ألفا و114 فرصة عمل لمعلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم، و900 بالهيئة القومية للبريد، و243 بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، و10 مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، و96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق، و6 بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل.

شروط التقدم لوظائف التربية والتعليم 2024

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث بجميع المحافظات، وهي كالتالي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

- أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن خضعوا للاختبار والتدريبات المطلوبة.

. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة».