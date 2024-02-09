وظائف بمرتبات وعمولات وحوافز مغرية برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمُزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وظائف متاحة من خلال مبادرة توظيف مصر

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «سيركل كي المصرية» إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مٌغرية ومزايا عديدة.

وظائف في مجالات كثيرة للشباب

تستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «سيركل كي المصرية» واءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

- الوظائف متاحة من خلال مبادرة توظيف مصر.

- المقابلة خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي المصرية، يوم الاثنين 12 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء

- عنوان المقابلة : 14ش محمد سعيد الحلواني اخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفي الجلاء العسكري

مجالات الوظائف:

1- مدير فرع

2. مساعد مدير

3. ويتر

4. كاشير

5. بارستا خبرة لا تقل عن سنة

6. مساعد شيف خبرة لا تقل عن سنة

7. عمال نظافة

-أماكن العمل: القاهرة / الجيزة / القليوبية

متطلبات الوظيفة

• جميع المؤهلات عال / متوسط

• الحد الأقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق

• الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تامين طبي – اجتماعي

• فرص للترقيه و دورات تدريبية

- يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد: https://forms.office.com/r/bmf7LdnGaQ