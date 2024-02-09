علي الحجار يستعد لطرح ألبوم كامل من ألحان شقيقه الراحل

أعلن الفنان علي الحجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح ألبوم كامل من ألحان شقيقة الراحل أحمد الحجار، قريبا.

ونشر علي الحجار البوستر الدعائي للألبوم معلقا: «قبل وفاة أخويا الحبيب أحمد الحجار كنا متفقين إني أغنيله ألبوم كامل من ألحانه، لكن أحمد قابل ربه ومالحقش يسمع أغاني الألبوم. وأنا باهدي لروحه ألبوم (أبو الأحلام)».

مشروع 100 سنة غنا

وروج «الحجار» مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن مشروع 100سنة غنا قائلا: «فكرة 100 سنة غنا هي إن كل حفلة هتكون خاصة بألحان فنان عظيم من عظماء الفن المصري، هنقدم أغانيه بتوزيعات حديثة تناسب عصرنا مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي، دايما بيشارك معانا ضيوف فنانين جامدين جدا وشباب واعد متألق، إن شاء الله تنبسطوا، أول حفلة يوم عيد الحب 14 فبراير».